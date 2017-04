Accidents à la Foire du Trône : faut-il avoir confiance dans la sécurité des manèges de fêtes foraines ?

"Dans les accidents, il est souvent avéré que le paramètre humain est important", déclare M. Cuvelier. Et d'ajouter : "C'est aux forains de surveiller ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité". Selon la Commission de la sécurité des consommateurs, une centaine d'accidents, mortels ou non, surviennent chaque année dans des manèges. la première source de ces accidents est le comportement des usagers.





Concernant l'accident qui a eu lieu dimanche à la Foire du Trône, la mairie de Paris a assuré dans Le Parisien que "le manège respectait les normes de sécurité en vigueur et que les contrôles techniques avaient été effectués dans les formes". La Ville ajoute que "la thèse d’une erreur humaine est donc privilégiée, mais cela devra être confirmé par l’enquête de police." En attendant, par mesure de précaution, la mairie de Paris a décidé de fermer le manège. "Il est en cours de désinstallation et ne figurera plus sur cette édition de la Foire du Trône", nous avait indiqué la Ville de Paris. Pour Christophe Cuvelier, les deux incidents récents "n'auront pas d'impact négatif sur la fréquentation des fêtes foraines", car les "bonnes mesures" ont été prises.