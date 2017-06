Accord de branche, CDI de projet... Petit lexique de la future loi Travail

Un accord de branche est un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs d'un ou plusieurs groupements d'entreprises appartenant à un même secteur d'activité (boulangerie, métallurgie...). Il vise à déterminer les conditions de travail et d'emploi ainsi que les garanties assurées aux salariés, comme les salaires et les qualifications. Secteur agricole excepté, il existe aujourd'hui plus de 700 branches en France, contre une cinquantaine en Allemagne. Le texte présenté mercredi par le gouvernement ouvre la possibilité de définir "les conditions dans lesquelles un accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche, y compris dans certains domaines réservés à la branche".