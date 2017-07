"On ne s’intéresse pas à l’appareil génital féminin au-delà de son rôle reproducteur" : la dessinatrice Emma s’attaque à l’épisiotomie

On n'a peut-être jamais autant parlé des violences obstétricales, des épisiotomies sans consentement et de la violence non nécessaire ressentie par de nombreuses femmes sur la table d'accouchement. La blogueuse féministe Emma, désormais connue pour sa planche de BD sur "la charge mentale", s'est elle aussi saisie du sujet.





Dans un dessin publié sur son blog emmaclit.com et dans son livre "Un Autre regard" (éditions Massot), Emma raconte l'histoire de son amie Cécile qui est tombée enceinte voilà quatre ans. Heureuse et appliquée, elle a minutieusement préparé son accouchement, stipulant aux médecins qu'elle redoutait plus que tout subir une épisiotomie, cette pratique qui consiste à sectionner une partie du périnée pour faciliter l'expuslion du bébé. Nous reproduisons ici quelques planches de la bande dessinée avec l'accord de son auteure.