Accueil des migrants en France : assistanat, soins gratuits... le point sur les idées reçues

Si le système français fait partie des plus généreux en Europe – il s'agit du pays dont les dépenses sociales sont les plus élevées - il n'en demeure pas moins compliqué. En particulier pour les migrants, qui ne remplissent pas nécessairement les critères. Prenons l'exemple du revenu de solidarité active (RSA) : pour y prétendre, il faut avoir plus de 25 ans et concernant les étrangers, il faut avoir depuis au moins cinq ans un titre de séjour permettant de travailler en France. Autre possibilité ? Avoir le statut de réfugié ou être titulaire de la carte de résident. Au final, la part des étrangers dans les bénéficiaires du RSA représente 13% des allocataires.





Autre exemple, celui d'une famille étrangère en situation irrégulière. Si la France dispose d'une dizaine de minima sociaux, il est compliqué d'y prétendre. Pour cela, il faut avoir des enfants vivant auprès des parents et à leur charge. En outre, ils doivent être nés en France, être venus dans le cadre du regroupement familial ou avoir un parent reconnu réfugié. Quid des aides au logement ? Les étrangers en situation régulière sont éligibles, mais sous condition de ressources.





Autre paramètre – et non des moindres – à prendre en compte : Bruxelles. Une directive européenne du 26 juin 2013 oblige les Etats membres à proposer un "niveau de vie adéquat [aux demandeurs d'asile] qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale". En France, les pouvoirs publics ont fondé leur budget sur un montant moyen de 8,40 euros par personne et par jour, soit 252 euros mensuels.