Denis Baupin va porter plainte... contre ses accusatrices et EELV

Il dit vouloir "laver son honneur". 24 heures à peine après que le parquet de Paris a décidé de classer sans suite - pour cause de prescription - les accusations de quatre femmes politiques à l'encontre de Denis Baupin pour faits d'agression sexuelle et de harcèlement, le député ex-écolo annonce son intention de porter plainte pour "dénonciation calmnieuse" envers ses accusatrices, et pour "diffamation" contre le parti Europe Ecologie Les Verts.





Dans une interview accordée au JDD publiée ce mardi 7 mars, il assure ainsi que, selon lui, "l'affaire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer!" "Je veux toute la vérité. Je ne me contenterai pas d'une demi-vérité", ajoute-t-il, précisant que "le classement sans suite n'est pas une surprise" et qu'il se savait innocent depuis le début.