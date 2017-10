Accusé d'agression sexuelle par Alexandra Besson, Pierre Joxe se dit "abasourdi"

L'agression ne prend fin que lorsque son père la rejoint à l'entracte et qu'Ariane peut changer de place. Elle ne dévoilera pas le nom de cet homme politique éminent et, après en avoir discuté avec son père, a décidé de n'entreprendre aucune démarche juridique. Mais elle insiste : "Cette fois-là, j'ai compris que ça pouvait arriver à n'importe quelle femme, dans n'importe quelle circonstance, que personne n'était à l'abri." Aujourd'hui, elle espère que la prise de parole des femmes sur ces sujets, via les hashtag #balancetonporc ou #moiaussi, marque "le grand soir de la cause féministe, le séisme qui ébranlera enfin le vieux monde misogyne".





A L'Express, qui lui soumet l'identité de cet ancien ministre, elle confirme qu'il s'agit de Pierre Joxe, ex-ministre de l'Intérieur et de la Défense, et membre du Conseil constitutionnel dans les années 2000. "J'ai eu peur de donner son nom, peur de mettre en cause un homme très respecté, qui a occupé les plus hautes fonctions de l'Etat." Contacté par LCI, Pierre Joxe s'est dit "abasourdi" et a démenti "formellement" ces accusations.