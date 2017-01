Accusé de sexisme, le prof de l'université Lille 2 se défend : "On vit dans un monde où l'on ne peut plus rien dire !"

Interrogé par LCI, le professeur, qui souhaite conserver l'anonymat, confirme avoir tenu ces propos mais estime qu'ils ont été sortis de leur contexte. "Les phrases telles qu’elles sont présentées sont exactes. Mais ça a été complètement interprété par quelques étudiants". Il explique avant tout avoir voulu faire une plaisanterie. "J’ai dit ça sur le ton de l’humour noir et de l’ironie, pour dénoncer la bêtise du sexisme. Ca n’aurait jamais dû être pris au premier degré."





Le professeur, qui est également avocat, va même plus loin et estime qu'il est "le contraire d'un sexiste". "J’ai déjà défendu des femmes qui ont subi des violences conjugales. Me sentir accusé de sexisme et d’apologie de la violence sur les femmes, c’est une aberration et c'est tellement contraire à ce que je pense." Il affirme que cette polémique, "complètement disproportionnée", se fait au détriment de son "intégrité" et de son "honneur".