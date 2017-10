"Je me suis sentie impuissante et effrayée" : l'actrice Cara Delevingne, autre victime de Harvey Weinstein

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, la mannequin retrouve Harvey Weinstein lors d'un rendez-vous professionnel. "Dès qu'on a été seuls, il a commencé à me raconter ses exploits sexuels auprès d'actrices connues, comment il avait construit leurs carrières. Il m'a invité dans sa chambre". La jeune femme décline alors l'invitation, mais l'assistante de Weinstein lui indique que son chauffeur n'est pas prêt d'arriver et qu'elle ferait mieux de monter. "A ce moment-là je me suis sentie impuissante et effrayée mais je me suis dit que je me faisais de fausses idées. Quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai été soulagée de voir qu'il y avait une autre femme, je pensais que j'étais à l'abri."





Mais il n'en était rien. "Il nous a demandé de nous embrasser." Cara Delevingne dit alors s'être levée, s'être mise à chanter comme dans le cadre d'une audition, pour faire diversion. Avant qu'elle ne parvienne à partir, le producteur "s'est mis devant la porte et a tenté de [l']embrasser sur la bouche".