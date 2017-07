Addiction aux écrans : des risques de retard de développement chez les plus jeunes

Le jouet le plus vendu et le plus utilisé par les enfants n'est pas le hand-spinner ou la barbie, mais la tablette. Il s'en vend chaque année plus de 4 millions en France. Une omniprésence des écrans qui a contaminé depuis longtemps les chambres des plus petits. Si certains parents peuvent vanter la capacité de ces objets connectés à canaliser l'attention des enfants et de favoriser leur éveil, les spécialistes alertent sur les conséquences d'une utilisation abusive.





En plus de favoriser l'immobilité, l'abus des écrans peut entraîner des troubles du langage et du développement cérébral. Des orthophonistes ont publié le mois dernier une tribune dans le journal Le Monde pour inciter à faire de la surexposition des enfants un enjeu de sécurité publique majeur. Parmi les médecins qui s'inquiètent des conséquences sur l'apprentissage des plus jeunes, Anne-Lise Ducanda, médecin à la PMI du département de l’Essonne. Cette spécialiste met en garde contre la complaisance des parents qui croient que les écrans stimulent les capacités cérébrales de leurs enfants. Pour elle, ils n'apprennent pas, ils répètent.