Affaire de la "quenelle": Dieudonné se désiste en appel contre le président de la Licra

Dieudonné avait notamment poursuivi en février dernier le président de la Licra en diffamation pour avoir désigné le geste de la "quenelle" comme un "salut nazi inversé". Le tribunal correctionnel avait estimé que les propos litigieux "ne visent nullement directement" le polémiste et qu'ils traduisent "une simple opinion personnelle" et non un fait précis pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire. Ils ne sont donc pas diffamatoires, a tranché le tribunal.





Également poursuivi pour avoir affirmé que Dieudonné avait créé et popularisé un geste antisémite, Alain Jakubowicz avait été relaxé.