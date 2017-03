Affaire Baupin classée sans suite : "une victoire quand-même" pour Annie Lahmer, une des victimes

Elle poursuit : "Grâce à la nouvelle loi sur l'allongement des délais de prescription des crimes sexuels, les faits subis par certaines d'entre nous ne seraient pas prescrits aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'il faut parler. Notre parole a quand-même gagné." Mais alors, quel message envoie ce classement sans suite aux harceleurs, aux agresseurs présumés ? Là encore, Annie Lahmer estime que le signal est fort. "Cela veut dire que le libertinage incompris n'existe pas, que 'non', c'est 'non'. Que dans tous les lieux où le respect entre chacun et chacune existe, il faut mettre au placard ce genre d'attitudes."





En mai 2016, au moment où le scandale a éclaté, Annie Lahmer avait livré un témoignage puissant. Et avait déclaré, à visage découvert, que Denis Baupin lui "courait après autour d'un grand bureau". "Au bout d'un moment, je me suis arrêtée et je lui ai dit 'Denis arrête, bah saute au-dessus du bureau' et il m'a dit 'j'en suis capable'. Je lui dis 'Ecoute, on ne veut pas coucher avec toi, donc tu ne dis plus bonjour'. Et là, il m'a pointée du doigt en disant : 'Eh bien Annie, tu n'aurais jamais de poste dans le parti'".