Affaire Grégory : le compagnon de Murielle Bolle "pense qu'elle est innocente"

"On s’y attendait quand même dernièrement." L'interpellation de Murielle Bolle mercredi dernier n'a pas vraiment surpris son compagnon. En effet, depuis les récents rebondissements dans l'affaire Grégory, l'audition de la jeune femme n'était plus qu'une question de temps pour ses proches. Dans une brève interview accordée à nos confrères du Parisien, l'homme s'est dit "dans un état de grande détresse". "Ça me touche, ça touche plein de personnes ici", a-t-il ajouté avant d'assurer être "soutenu".





Témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, Murielle Bolle, 48 ans, a été mise en examen pour enlèvement suivi de mort et placée en détention provisoire jeudi, deux semaines après la mise en cause d'un grand-oncle et d'une grand-tante de l'enfant. Les gendarmes avaient repris mercredi dans les Vosges sa garde à vue entamée il y a 32 ans, à l'issue de laquelle elle a été déférée à Dijon pour être présentée à la juge instruisant le dossier.