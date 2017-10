Affaire Harvey Weinstein : pourquoi celles et ceux qui savaient n'ont rien dit ?

DECRYPTAGE - Acteurs, actrices, proches collaborateurs et journalistes étaient au courant des agissements de Harvey Weinstein, aujourd'hui accusé d'avoir violé, agressé sexuellement et harcelé de nombreuses actrices à Hollywood. Et pourtant, personne n'a rien dit, jusqu'à la publication de l'enquête explosive du New York Times. Comment la loi du silence s'est-elle imposée ? Par quel mécanisme aucune personne n'a osé briser l'omerta ? Laure Salmona nous explique.