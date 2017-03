Les parents de la petite Marwa, plongée dans le coma, se battent pour prolonger ses soins : audience décisive ce jeudi

L'audience de ce jeudi au Conseil d'Etat aura lieu devant un juge des référés, juge de l'urgence. "A la demande à la fois des parents de l'enfant et de l'hôpital", cette audience, "qui touche à des questions relatives à la vie privée et au secret médical, se tiendra à huis clos", a annoncé mardi soir la plus haute juridiction administrative.





Les parents de la petite Marwa seront présents pour défendre leur volonté de maintenir leur fille en vie. Pour la mère de Marwa, interrogée par franceinfo, cette dernière la "suit des yeux, bouge un peu les mains, les pieds, le torse, la tête (...) et elle réagit au son de ma voix et de celle de son père". Et d'affirmer : "Marwa n'est pas un animal malade qu'on va achever". La famille avait lancé en novembre une pétition en ligne sur la plateforme change.org demandant de "laisser plus de temps" à Marwa. Celle-ci avait recueilli mardi plus de 235.000 signatures.





C'est la deuxième fois que le Conseil d'Etat est saisi d'une affaire de ce genre. En juin 2014, ce dernier avait jugé légale "la décision médicale de mettre fin aux traitements" de Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif dont le sort déchire toujours la famille.