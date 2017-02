De nombreux artistes se mobilisent pour Adama Traoré et Théo

Dans une autre tribune également publiée dans Libération, de nombreux autres artistes, parmi lesquels les chanteurs du groupe Zebda, Arthur H ou l'acteur Omar Sy, réclament justice dans l'affaire Adama Traoré, un jeune homme mort au cours de son interpellation par des gendarmes en juillet 2016. Ils considèrent que la "mort suspecte" du jeune homme, sur laquelle l'enquête se poursuit "n’engage pas seulement ses proche mais l’ensemble de notre pays, de notre société".





"Mépris, esprit de revanche et parti pris aveugle, c’est donc le message que les pouvoirs publics renvoient depuis six mois à la famille et aux habitants de Beaumont qui ont manifesté massivement leur solidarité. Finalement organisée, la marche blanche réclamant vérité et justice pour Adama a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Une mobilisation sans précédent dans cette commune paisible, derrière une famille qui ne réclame aucun privilège, aucune exception mais exige la stricte application du droit républicain : la vérité sur la mort d’une victime quand la violence des forces de l’ordre est en cause et la mise en examen de ceux qui en sont responsables.





C’est pour cela que l’affaire Adama Traoré est l’affaire de tous : pour affirmer et défendre l’égalité des droits. C’est cette exigence élémentaire que nous, artistes, sportifs, comédiens, écrivains, […], partageons et relayons."