Affaire Théo : plusieurs milliers de manifestants contre les violences policières à Paris, 13 arrestations

Organisé par des associations antiracistes comme SOS Racisme, le Cran, la Ligue des droits de l'Homme, le Mrap, des syndicats (CFDT, CGT, FSU) et des organisations lycéennes et étudiantes (Fidl, Unef, UNL, Fage...), le rassemblement parisien a rassemblé 2300 personnes selon la police, 4000 à 5000 selon les organisateurs. D'autres manifestations ont réuni environ 350 personnes à Rennes, 250 à Nice, 230 au Mans, 200 à Poitiers, 150 à Montpellier, 150 à Dijon, à Nantes et Angers, une centaine à La Rochelle et Amiens, et 80 à Avignon, selon l'AFP, qui précise que 4 personnes ont été interpellées en marge du cortège à Rennes.





À Paris, plusieurs élus, dont Jean-Luc Mélenchon et Noël Mamère, étaient présents. À la tribune, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a notamment déclaré que "l'affaire Théo n'est pas qu'un fait divers, c'est un problème structurel de violences policières que la France doit avoir la maturité de traiter".





Théo a quitté l'hôpital jeudi, deux semaines après son viol présumé lors de son interpellation brutale le 2 février à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Quatre policiers ont été mis en examen, dont un pour viol.