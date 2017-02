"Affaire Théo" : blocus de lycées, manifestations non-déclarées... ce que vous avez le droit de faire (ou pas)

Au sens strict, c’est faux. Si vous participez à une manifestation non-déclarée, vous ne risquez rien en théorie. Seuls les organisateurs s’exposent à une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende selon l’article 431-9 du code pénal, rappelle Libération, qui précise aussi que la circulaire du 20 septembre 2016 indique que "la simple participation à une manifestation non déclarée ou interdite n’est pas réprimée par ces dispositions qui ne visent que les organisateurs".





Mais, comme le précise Me Monforte, "dans ce cas de figure, la justice peut encore considérer qu’un attroupement occasionne un trouble à l’ordre public".





Enfin, selon les articles, R431-3 et R431-4, tout rassemblement susceptible de troubler l’ordre public peut être "dissipé par la force après deux sommations de se disperser". Toute personne qui n’obéirait pas à ces sommations s’expose à un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.





Dans le cas d’une manifestation déclarée en préfecture ou en mairie, mais interdite, l’article R610-5 du code pénal dispose que "la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe", rappelle Libération, soit 38 euros maximum. Ça, c'est pour les participants. Pour les organisateurs, le risque est le même que pour une manifestation non-déclarée : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros.