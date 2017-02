Affaire Théo : des rassemblements sous haute surveillance cet après-midi dans toute la France

Les premiers ont été annoncés en début de semaine et au fil des jours, leur nombre a augmenté. Ce samedi à 15 heures, à l'appel du Cran, de la Ligue des droits de l’Homme, du Mrap, de SOS Racisme, de la CGT et de la FSU, plusieurs rassemblements sont organisés dans toute la France "en soutien à Théo et aux autres victimes" et "contre les dérives des violences policières".





A Paris, l'événement, déclaré vendredi à la préfecture de police de Paris, aura lieu place de la République, sous haute surveillance. Alors que plusieurs syndicats de police - notamment Alliance - et élus redoutent des incidents, la préfecture, qui n'a pas interdit le rassemblement, a annoncé vendredi soir par voie de communiqué quelques-unes des mesures qui pourraient être prises "si les circonstances l'exigent".