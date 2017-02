Affaire Théo : le commissaire d'Aulnay-sous-Bois déjà condamné dans une affaire de violences policières

Le procès des policiers a lieu en 2008. L'agent en question reconnaît lui-même, pendant l'enquête de la police des polices, puis devant le tribunal, qu'il a bien inséré un enjoliveur entre les jambes du conducteur, rapporte à l'époque Le Parisien. Un geste qu'il explique par son "énervement". Il est condamné à un an de prison avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle. Un deuxième agent, coupable de violences et d'avoir dissimulé la vidéo de l'intervention, écope pour sa part de 18 mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercer.





Le commissaire Vincent Lafon, présent lors de l'interpellation mais resté passif, est de son côté condamné à un an de prison avec sursis et d'un an d'interdiction d'exercer pour "abstention volontaire d'empêcher un délit". Six ans plus tard, il arrive à Aulnay-sous-Bois, toujours commissaire, et le restera jusqu'à ce jour. Il a notamment sous ses ordres la BST, la "brigade de sécurité de terrain", dont font partie les policiers ayant interpellé Théo.