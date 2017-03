Non, cette carte ne montre pas une flambée de violence en France en 2017

La France confrontée à une épidémie d’émeutes ? On pourrait presque le croire à voir cette carte qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Car elle montre en effet que dans la quarantaine de villes, des heurts auraient eu lieu entre la population et la police, le tout dans le contexte de l'affaire Théo... Sur Facebook, cette publication a ainsi été partagée plus de 12.000 fois en quelques semaines. Elle réapparaît aussi sur Twitter, où elle est partagée par des comptes français et étrangers.