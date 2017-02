Affaire Théo : pourquoi le gouvernement refuse de parler de "discrimination policière"

LCI.fr : Quels sont les rapports entre la police et les jeunes de banlieue ?

Christian Mouhanna : Les rapports sont très mauvais depuis très longtemps. Il s'agit d'une tension culturelle historique. Toute cette politique de ciblage, c’est quelque chose qui fonctionne depuis plus 40 ans dans la police. On vise les jeunes, d’origine immigrée et pauvre, car ils constituent des gens sur lesquels on va faire porter des soupçons (trafic de drogue, vols…). Etre jeune est un problème.

LCI.fr : Peut-on quantifier les violences policières ?

Christian Mouhanna : Le chiffre est extrêmement difficile à construire. On sait qu'il y a des violences policières, on sait aussi que certains policiers sont pour être particulièrement violents à certains endroits. Mais c'est très dur à quantifier. Les victimes se plaignent peu et ne se rendent pas toujours au commissariat. C'est difficile d’aller déposer plainte à la police quand on a été violenté par la police. Autre élément important, quand l'affaire passe en justice, le parquet a plutôt tendance à soutenir la police. En bref, le phénomène est bien plus important que ce qu'enregistre la justice.

LCI.fr : Finalement, que peut-faire le gouvernement ?

Christian Mouhanna : La première étape serait de reconnaître qu’il y a une discrimination policière, de dire qu’il y a des brebis galeuses dans le groupe et de faire le ménage. Il faut avoir le courage de dire les choses aux policiers au nom de ceux qui essayent de bien faire leur boulot. Il faudrait recréer une police de proximité et mettre en place système d’évaluation de la police. Le gouvernement pourrait aussi mettre en place le récépissé, abandonné par François Hollande. Ce reçu serait édité quand les gens sont contrôlés et aurait l'avantage, non pas de solutionner les discriminations, mais de quantifier le phénomène. Ce qu'il faut, c'est sortir du phénomène d’occultation de toute l’activité policière.

LCI.fr : Faut-il toujours attendre un drame pour réveiller les consciences ?

Christian Mouhanna : C’est le mode de fonctionnement de la politique française. Tant qu’il y a un drame on ne traite pas.