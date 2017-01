Agression raciste dans le métro : à la barre, les fans de Chelsea sont dans leurs petits souliers

L'affaire avait fait polémique. Ce mardi, quatre supporters du club de football de Chelsea étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour des violences racistes commises il y a près de deux ans dans le métro parisien. Mais des quatre prévenus convoiqués, seuls deux d'entre eux, les plus jeunes, se sont présentés à l'audience.





A leur arrivée au tribunal, difficile d'imaginer que ce sont les mêmes hommes que ceux qui ont agressé Souleymane Sylla en février 2015. Joshua Parsons, 22 ans et James Fairbairn, 25 ans sont tirés à quatre épingles. Les deux supporters ont troqué les t-shirts et les jeans pour un costard-cravate gris foncé et une chemise blanche.





L'attitude, elle aussi, est bien différente. Dans la vidéo des faits, diffusée à l'époque par The Guardian et à nouveau pendant l'audience, on découvre un groupe de supporters hystériques, tapant sur les vitres et entonnant des chants, d'abord vulgaires ('On t'emmerde l'IRA'), puis racistes ('We're racists, we're racists and we like it'). Dans la salle d'audience, les deux hommes, installés au premier rang, sont crispés, mais particulièrement calmes. A la barre, ils s'expriment distinctement. Mais face aux accusations de racisme justement, Joshua Parsons et James Fairbairn nient tout en bloc.