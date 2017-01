Agriculteur jugé pour avoir hébergé des migrants : que dit la loi ?

En 2012 en effet, Manuel Valls avait annoncé la fin de ce qu'on appelle le "délit de solidarité", qui menaçait les personnes aidant des sans-papiers de peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Ladite infraction, que l'on dénomme plus exactement "aide à l'entrée et au séjour irrégulier", est prévue par l'article L622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Plutôt qu'abrogée, la loi a en réalité été modifiée par le gouvernement de François Hollande : "Les aidants ne peuvent plus être poursuivis que si l'aide proposée se fait en échange de contreparties, comme des tâches ménagères", nous indique-t-on au Gisti, le groupe d'information et de soutien des immigrés.





Plus précisément selon la loi, l'aide au séjour irrégulier n'est désormais plus un délit "lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte" et s'il "consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci". "Ceux dont l'aide est bénévole, désintéressée et humanitaire" ne peuvent donc - en théorie - plus être inquiétés.