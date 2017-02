Agriculteur : un métier d’avenir qui inspire toujours

NOUVELLE GÉNÉRATION - Parmi ces futurs agriculteurs, peu ont grandi dans une ferme. Et malgré les crises qui s’abattent sur la plupart des filières agricoles, ces jeunes croient en leur avenir. Le métier, lui, a changé : de la production à la stratégie commerciale, ces étudiants se doivent désormais de recevoir la formation la plus concrète possible.