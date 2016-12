Aidi, 9 ans, originaire d'Alep et élu à la mairie de Metz : "Pour que la guerre s'arrête"

"Ils sont élus par leurs camarades pour un mandat de deux ans", précise Thomas Scuderi, adjoint au maire. "Une initiative mise en place en 2008, leur permettant de se positionner dans le débat public et de porter des projets sur la protection de l’environnement ou le bien-être". Comme les adultes, ces 55 élèves de CM1 et CM2 sont élus par bulletin secret glissé à l’intérieur d’une enveloppe derrière le rideau d’un isoloir. "De quoi leur apprendre le principe de citoyenneté", se félicite l’élu. A l’école, Aidi s’est fait "pleins d’amis". "Ils me demandent de leur parler de la Syrie, explique-t-il. Mais je ne veux pas leur raconter, j’ai peur de leur faire de la peine".





A 9 ans, "bientôt 10", Aidi comprend le conflit syrien. Pour autant, il reste discret, n’évoque pas ce qu’il a vu. Par peur de choquer, ou de faire remonter des souvenirs douloureux. Lorsque Thomas Scuderi, désormais "son parrain républicain", est passé dans sa classe pour leur parler du projet, Aidi n’a pas hésité. "J’ai parlé de la Syrie à la récré. Ils sont 18 à avoir voté pour moi. Vingt pour ma copine" de classe qui, elle, a décidé de proposer un projet pour "ne pas polluer les forêts et ne plus jeter les papiers par terre". Au total, les 55 enfants seront divisés en trois commissions. "Aujourd’hui on a fait les groupes, puis on a un peu joué".