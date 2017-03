Airbnb : les Parisiens bientôt chassés par les touristes ?

NOUVEAU VISAGE - A Montmartre, les touristes ont pris possession du quartier. Bientôt, Paris tout entier pourrait devenir un immense village-vacances ! Les logements de la capitale, rares et chers, sont de plus en plus souvent proposés directement aux touristes, notamment via des applications comme Airbnb. Un situation qui pousse Parisiens et commerçants à déserter. A raison ?