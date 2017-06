Alerte canicule : plus que 7 départements concernés, le Sud-Est a encore très chaud

Malgré un ciel un peu plus nuageux sur l'ouest et le nord, la journée s'annonce agréablement ensoleillée. Toutefois, de nombreux nuages bas, poussés par un bon vent de sud-ouest, vont s'étaler sur les régions proches de la Manche, entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais et donner quelques pluies faibles. De la Vendée au sud de la Garonne, les entrées maritimes seront également présentes, mais elles se dissiperont petit à petit.





De l'Auvergne à Rhône-Alpes, les résidus nuageux de la veille se morcelleront en matinée et le soleil s'imposera. L'après-midi, l'instabilité se redéveloppera et les averses s'accompagneront d'orages. Ils pourront localement être forts et s'accompagnés de pluies soutenues entre l'Auvergne et la vallée du Rhône. Un chaud soleil va briller sur les régions méditerranéennes. En après-midi, la tramontane va s'intaller progressivement dans son domaine.





Météo-France prévoit la fin de la canicule pour samedi soir.