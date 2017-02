ALERTE MÉTÉO - Vents violents : quatre départements en vigilance, l'alerte à la neige et au verglas levée

Des pluies verglaçantes ont touché le centre de la France et notamment la Seine et Marne, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret ce dimanche. Mais celles ci étaient finalement plus faibles que prévu. L'alerte qui concernait encore 16 départements a donc été levée. "Les précipitations faibles actuelles progressent vers le nord. Avec le redoux les précipitations seront sous forme de pluies; elles cesseront en cours d'après-midi. En conséquence, le risque verglaçant est terminé", a indiqué Meteo France dans son bulletin de la mi-journée









Au plus fort de l'alerte, 21 départements du centre et de l'Ile-de-France étaient concernés (Aisne (02), Eure-et-Loir (28), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Oise (60), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).)