Orages : cinq départements maintenus en vigilance orange

Ces orages pourraient localement mettre en danger des vies et des biens. Aussi soyez prudents dans vos déplacements et activités de loisir. Prenez les précautions nécessaires pour vous protéger de la foudre et mettre vos affaires à l'abri. Plus de 11.000 impacts de foudre ont été comptabilisés ente midi et 14 heures sur la côte sud de la Bretagne, rapportent nos confrères de Ouest France.