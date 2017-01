5000 Français juifs ont émigré en Israël en 2016

Environ 5000 Français ont émigré en Israël en 2016, selon un communiqué de l'Agence juive, un organisme paragouvernemental israëlien. Ce chiffre, en légère baisse par rapport à 2014 et 2015, n'en reste pas moins l'un des plus importants depuis 1948, année de la création de l'Etat hébreu.





Cet émigration des Français vers ce pays porte un nom, l'aliyah. Et il a connu une forte hausse suite aux attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012 à Toulouse et Montauban. En visite en France la même année, Benjamin Netanyahu avait alors clairement invité les juifs Français à venir dans son pays. "En ma qualité de Premier ministre d'Israël, je le dis toujours aux juifs où qu'ils soient : venez en Israël et faites d'Israël votre chez vous". Ce à quoi François Hollande lui avait répondu que "la place des juifs de France, s'ils en décident, c'est d'être en France, de travailler en France, de vivre en France, à condition qu'ils soient pleinement en sécurité".





Depuis, les appels à l'émigration en provenance des autorités israëliennes n'ont pas cessé. En février 2015, peu de temps après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher et la fusillade contre une synagogue à Copenhague au Danemark, Benjamin Netanyahu avait à nouveau envoyé un message aux juifs du monde entier pour rejoindre Israël, qui les accueillerait "les bras ouverts". Il y a encore peu, en décembre 2016, l'ultranationaliste ministre israëlien de la Défense Avigdor Lieberman avait déclaré qu'il était "peut être temps de dire aux Français juifs (que la France) n'était pas (leur) pays", et avait accusé la conférence de Paris prévue le 15 janvier, censée discuter du conflit israélo-palestinien, d'être une nouvelle "affaire Dreyfus".