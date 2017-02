"La pouffe va jouer au ballon" : cybersexisme, les sportives en première ligne

Alors comment expliquer ce déchaînement sexiste envers bon nombre de championnes sportives ? Anaïs Bohuon, maîtresse de conférence et socio-historienne à l'UFR STAPS de Paris-Sud, a bien sa petite idée sur la question. Pour elle, ces pratiques vont bien au-delà d'une poignée de commentaires misogynes postés sous couvert d'un pseudo. Elle affirme en effet à LCI que le cybersexisme subi par des sportives n'est ni plus ni moins que le prolongement d'un dénigrement, général et inconscient, du sport féminin. Elle détaille ainsi : "Les premiers clubs féminins sont apparus au 19e siècle, et on entendait alors les mêmes arguments qu'aujourd'hui : il y a bien une volonté de mettre les femmes au sport, mais dès lors qu'on a mis leur corps en mouvement est née une crainte de la virilisation. Parce que le sport est un domaine créé par l'homme et pour l'homme, on va avoir peur que la femme qui pratique une telle activité perde en féminité."





Et la chercheuse d'affirmer, sans le savoir, la même vérité qu'Alizé Cornet, à savoir l'éternelle dualité exigée des femmes : "On leur demande d'être douées, de gagner la partie, tout en rejetant les attributions normatives des hommes que sont le goût de l'affrontement et la force. Il faudrait qu'une athlète en France se lève, devienne un modèle et dise : 'je suis sportive, j'assume mon corps." Si cette personne existe, elle est attendue de pied ferme.