Statistiques ethniques et religieuses : le questionnaire sur la "diversité culturelle" pour les élèves corses va-t-il trop loin ?

En 2008, l’Insee et l’Ined avaient d’ailleurs conduit une enquête similaire intitulée "Trajectoires et origines". Elle abordait, là aussi, des questions d’identité ou de religion. "Plusieurs des questions ont d’ailleurs été reprises dans l’enquête corse", note Patrick Simon. Lui ne se dit "pas choqué de la démarche, de poser des questions sur la religion ou d’identité aux enfants". "La réaction de dire 'la France est laïque, on ne pose pas de questions sur ce sujet', ou de reprocher l’'aspect intrusif', n’est pas bonne à mon sens. Au contraire, c’est important et très intéressant de faire quelque chose sur cette thématique. Evidemment, on touche à des domaines personnels, mais qui ont une incidence sociale. Ne pas parler de religion est par exemple un peu curieux, car c’est un vrai sujet de sociologie, et qui n’est pas absent des débats actuels".





Ce qui peut poser problème est, note-t-il, "l’objectif de l’enquête, et l’utilisation faite de ces statistiques". "On ne peut pas préjuger de l’exploitation faite des résultats", note le chercheur. "Est-ce que cela aboutirait à dire : 'On n’est plus chez nous en Corse', ou à l’inverse considérer que la Corse est une région où la population est diverse et la culture plurielle ? Mais il ne faut pas confondre une enquête de connaissance et un fichier comme celui que Robert Ménard a fait à Béziers pour recenser les élèves musulmans dans les classes. Ce n’est pas du tout la même chose."





Le contexte est, il est vrai, tendu sur ce genre de question, d’autant plus en cette période électorale où se multiplient les débats autour de l’identité nationale ou de l’immigration. Tout ceci peut favoriser les raccourcis, la méfiance vis-à-vis de ces enquêtes, en y voyant une stigmatisation de communautés. "C’est une erreur d’interprétation, car normalement la connaissance sert justement à éviter la stigmatisation, à donner des arguments pour l’éviter", estime Patrick Simon. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le rectorat a suspendu la diffusion du questionnaire.