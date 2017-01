Amnesty International dénonce une "régression" des droits de l’Homme depuis les attentats

Mesures d'exception, pouvoirs accrus de l'exécutif, discriminations... Du fait de la "sécurisation" des territoires après les attentats de 2015, "la peur, l'aliénation et les préjugés rognent progressivement les pierres angulaires de l'Union européenne que sont la justice, l'égalité et la non-discrimination", observe un rapport d'Amnesty International publié mardi 17 janvier et qui porte sur quatorze États membres.





Le directeur de l'ONG pour l'Europe, John Dalhuisen, a indiqué lors d'une conférence de presse que "pierre après pierre, l'édifice de la protection des droits fondamentaux, construit avec tant de soins après la Seconde Guerre mondiale, se fait démanteler" au nom de la "lutte contre le terrorisme". Amnesty a ainsi listé les mesures qu’elle estime responsables.