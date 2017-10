André-Pierre Gignac récolte plus de 240.000 euros pour soigner la petite Zoé, atteinte d'une tumeur cérébrale maligne

241. 058 euros. C'est la somme exacte récoltée la semaine dernière par le footballeur français André-Pierre Gignac et son épouse Déborah lors d'une vente aux enchères. La soirée était organisée au Mexique au profit de la petite Zoé, atteinte d'une tumeur cérébrale maligne et soignée dans le pays. L'attaquant, qui joue dans l'équipe des Tigres au Mexique, avait rencontré l'été dernier la fillette de 6 ans et ses parents, et avait été ému par leur situation.





4.635 euros pour le maillot de Tony Parker "Army Day", 14.836 euros pour un entraînement avec les joueurs des Tigres,

16.968 euros pour les chaussures de Lionel Messi, 1.855 euros pour le maillot d'Olivier Giroud à Arsenal... près de 45 lots ont permis d'atteindre cette somme.