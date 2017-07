Annick, ancienne nounou, veut rassembler les 200 enfants qu'elle a gardés, 7 manquent à l'appel

Annick Daguenet n’est pas une nounou comme les autres. Aujourd’hui à la retraite, celle qui a été assistante maternelle dans la Sarthe puis à Mortagne-au-Perche dans l’Orne a décidé de reprendre contact avec les enfants dont elle s’est occupée pendant sa carrière, soit 200 au total. Des années après, Annick n’en a oublié aucun et a même affiché dans une grande pièce de sa maison, près de 3000 photos de ceux qu’elle a vu grandir : "Ce ne sont pas mes enfants, mais j’ai tout fait comme s’ils étaient mes enfants", explique-t-elle en se replongeant dans ses souvenirs, non sans une certaine émotion. Et visiblement, ses petits protégés devenus grands, ne l’ont pas non plus oubliée.