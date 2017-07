Frédérique Vidal annonce la fin du tirage au sort à l'université "en 2018" : et après ?

C'est pourtant vers cette voie que souhaitent s'orienter les universités. La CPU privilégie un recours aux "prérequis affichés et définis par licence". Illustration à l'université Lyon 1, en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). "Ici le tirage au sort n'a jamais été vraiment effectif. Une partie des étudiants refoulés l'année dernière ont été réorientés vers la faculté de Saint Etienne", nous explique le doyen de l'UFR STAPS. Et "avec le jeu des échecs au bac et des changements d'orientation, tout le monde a été rappelé", poursuit Yannick Vanpoule.





Reste que, selon lui, il faut "arrêter la logique qui veut que tout le monde viennent à l'université". Et de s'expliquer, chiffres à l'appui : chaque année "10% des étudiants en L1 (première année de licence) ont entre 0 et 3 de moyenne". Au total, "30% des élèves ne dépasseront jamais la Licence 1". Yannick Lepoule sait bien que le terme sélection n'est "ni à la mode, ni le bon terme", mais avec un système de prérequis, il serait plus facile, selon lui, de faire réussir tous les élèves. Ceux qui ne seraient pas admis pourraient être réorientés vers d'autres parcours, "le but n'étant pas de les abandonner", rassure-t-il. Autre souci : si les universités font le choix d'ouvrir grand leurs portes, "le marché du travail, lui, ne va pas intégrer tout le monde".