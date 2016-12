Après l'attentat de Berlin, redoutez-vous d'aller au marché de Noël ? Vous nous avez répondu

Savoir qu’il y a un risque, mais choisir de le prendre quand même pour ne pas s’arrêter de vivre. C’est la position de Jo. "Malheureusement, il faut accepter la situation et prendre conscience de l'insécurité et du danger qui règnent ... C'est sûr qu'il y en aura d'autres, des attentats en France, moi personnellement je ne prendrai pas le risque d'y aller. On peut dire ce que l'on veut, mais ça fait peur !", dit-il. "Vous avez raison !", lui répond Cathy. "Dans tous les endroits où se concentre du monde, grandes surfaces, foires, salons, bars, boîtes de nuit, restos, bref tous les endroits où on passe à un moment ou une autre, sans compter, les écoles, collèges, lycées, il y a un risque… Alors soit on s'arrête de vivre, soit on fait avec. Moi j'ai décidé, je fais avec !"





Mais Mathieu, lui, invoque le fait "de se montrer un peu raisonnable" : "On sort déjà H 24 pour bosser ou voir des amis, on peut se priver un peu pendant les fêtes !" Ce qui fait sortir de ses gonds Laure : "Donc en gros, on arrête de vivre ? Je dois rester raisonnable et ne plus voir mes belles illuminations, mon beau marché de Noël de Strasbourg, ne plus boire mon bon vin chaud entre copines ? Je dois être raisonnable et regarder des films de Noël devant ma télé pendant toute cette période ? Super hein ! Et bien non, je préfère continuer à vivre et profiter de la vie."