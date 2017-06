Après la canicule, le nord et l’ouest retrouvent de la fraîcheur

ACCALMIE - Depuis ce vendredi, les températures ont baissé un peu partout mais surtout dans le nord et l’ouest. Le soleil a laissé place à quelques petits nuages. Par exemple, il a été enregistré 23 degrés de différence entre Boulogne-sur-Mer, ville la plus fraîche, et Monclus, dans le Gard, la plus chaude.