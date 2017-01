Après le démantèlement de la Jungle, de nouvelles arrivées de migrants dans le Pas-de-Calais

Le démantèlement de la Jungle de Calais s'est achevée fin octobre, avec la destruction des derniers abris. 8000 places avaient été créées dans des centres d'accueil dans toute la France pour loger les plus de 6000 personnes recensées sur place. Pourtant, trois mois plus tard, les associations sur le terrain constatent toujours de nouvelles arrivées de migrants.





L'association Utopia 56 qui organise des maraudes dans le Calaisis affirme venir en aide à plus d'une cinquantaine de jeunes par soir. Le coordinateur, Gaël Manzi précisait au micro de France info qu'en "début de semaine dernière, on avait entre 25 et 40 jeunes aidés par soir. Depuis 2 ou 3 jours, on passe la barre des 60".