Après le "moi(s) sans tabac", les ventes de cigarettes ont nettement diminué

Son effet "sur les sur les appels à Tabac info service est sans conteste", ajoute-t-elle par communiqué avec une hausse de 57% d'appels pour obtenir des informations et une augmentation de 32% pour ceux traités par des tabacologues.





Alors que les ventes sur l'ensemble de l'année ont diminué de 1,6% par rapport à 2015 selon le document, Marisol Touraine précise que ces résultats devraient "s'amplifier dans les mois à venir" avec le paquet neutre obligatoire depuis le 1er janvier.





"Ce recul (...) est une excellente nouvelle ! Nos efforts doivent être poursuivis, amplifiés'", a ainsi indiqué la ministre. "Avec plus d’un tiers des Français qui se déclarent fumeurs et près de 80.000 morts par an, la France est malade du tabac". C'est pourquoi elle a également tenu à rappeler qu'elle a "choisi, depuis 2012, de combattre sans relâche ce fléau".