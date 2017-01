Après le suicide de Jean-Pierre, l'agriculteur de l'Amour est dans le pré, ses proches lancent une cagnotte pour sauver sa ferme

Car Jean-Pierre, sous le feu des projecteurs lors de l’émission de rencontre de M6, n’est qu’une figure parmi des centaines d’autres qui s’écroulent dans la profession. Chez les agriculteurs en effet, le taux de suicide est supérieur de 20% au reste de la population, deux agriculteurs se donnent la mort chaque jour. Détresse d’une profession en crise, travailleuse mais qui peine à joindre les deux bouts. Avec ces conséquences dramatiques. "Jean-Pierre s'est donné la mort le 14 décembre rejoignant les 300 à 400 agriculteurs qui l'ont fait avant lui dans l'année", rappellent ses proches.





Jean-Pierre avait repris l’exploitation familiale avec son frère André en 1993. Le début d’une lutte constante pour sortir la tête de l’eau. "Son activité laitière demandait une présence 365 jours par an et il ne prenait pas de congés, ne pouvant se dégager un salaire suffisant", soulignet ses sœurs et frères. Petit à petit, Jean-Pierre s’est enfoncé. "Les difficultés économiques liées à la crise du lait le contraignaient à produire du lait vendu à 0, 275 euros, et qui lui coûtait 0,35 euros à produire", rappelle sa famille, pour qui cette situation et le "manque de soutien des pouvoirs publics face à la détresse de la profession ont eu raison de lui. "