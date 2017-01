Après Lyon, des navettes sans chauffeur en expérimentation à Paris

Ils ont fait discrètement leur apparition dans la capitale. Depuis lundi 23 janvier, deux minibus autonomes, c'est-à-dire sans conducteur et électriques, ont été mis en circulation à Paris pour une période de tests. Pendant un peu plus de deux mois, ces navettes de la compagnie française Easymile devraient transporter gratuitement et sur une voie dédiée sur le Pont Charles-de-Gaulles les passagers entre les gares de Lyon et d'Austerlitz tous les jours entre 14h et 20h.





Pour la PDG de la RATP, Elisabeth Borne, ces navettes "positionnées auprès des gares RER", pourraient d'ici cinq ans "aller chercher les voyageurs, qui du coup n'auraient pas à prendre leur voiture, avec tous les problèmes de parking que ça peut poser".





L'Union internationale du transport public (UITP) s'interrogeait il y a quelques jours dans un rapport de l'impact de ces véhicules. "Conduiront-ils à avoir encore plus de voitures sur les routes, plus d'étalement urbain et d'embouteillages ? Ou à mettre en forme des villes durables, à reconquérir des espaces urbains, à avoir moins de véhicules sur les routes et une meilleure qualité de vie ?" Le risque pourrait être, dans le pire des cas, de voir des voitures autonomes privées se développer, qui continueraient à circuler en attendant leur propriétaire pour éviter d'avoir à payer le stationnement. Mais ce peut être aussi une véritable opportunité pour renforcer les transports en communs, notamment dans les zones mal desservies actuellement.