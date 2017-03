Après s’être fait passer pour des victimes des attentats de Paris, ils avaient récidivé à Nice

L’appât du gain n’a jamais eu de limites. Mais on pensait que le jusqu’au-boutisme sordide d’un Thénardier, qui dépouillait les cadavres sur les champs de bataille déguisé en soldat, appartenait au domaine de la fiction. On a finalement trouvé un cas comparable, dans la réalité, et au XXIe siècle : ce couple qui a tenté de se faire passer pour victime des attaques du 13 novembre 2015 et qui a écopé pour cela en décembre dernier de peines de six ans (pour l’homme) et trois ans (pour sa conjointe) de prison ferme, ainsi qu’à payer 30.000 euros de dommages et intérêts… Et qui avait, avant sa condamnation, récidivé cet été après l’attentat du 14 juillet à Nice. Une affaire qui vient d’être renvoyée au 22 mars par le tribunal de Grasse.