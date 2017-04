Après un article sur l'extrême droite, un journaliste de "Rue89 Lyon" menacé

Un message de menace qui intervient une semaine après la publication, sur le site de Rue89 Lyon, d'un article sur la présence de nationalistes radicaux dans le Vieux Lyon. Laurent Burlet, contacté par LCI, détaille ainsi : "J'ai réalisé une enquête intitulée 'Le Vieux Lyon ne veut pas devenir 'Facholand''. Il s'agissait de faire le point sur la situation d'un quartier où des groupuscules nationalistes et identitaires sont implantés en plusieurs lieux, entre une salle de boxe et un tattoo shop. Dans cet article, je parlais surtout des inquiétudes des riverains, parmi lesquels les bénévoles de la Maison des Jeunes et de la culture (MJC) et Philippe Carry, artisan horloger local."





Dès le jour même de la publication de l'article, la série d'intimidations commence. Laurent Burlet nous indique ainsi que l'horloger interviewé dans son article a reçu la visite "d'un homme lui reprochant d'avoir parlé aux journalistes". Contacté par LCI, Philippe Carry nous confirme cette visite inopinée, ressentie comme "une violence morale". Et nous apprend qu'il a déposé une main courante ce mercredi 19 avril auprès du commissariat.