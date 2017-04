Après une double transplantation, Julien, 32 ans, s'apprête à courir le marathon de Paris

Atteint par la mucoviscidose, maladie génétique qui affecte les voies respiratoires et le système digestif, Julien se confie : "Je suis passé par une période où il était difficile pour moi de me brosser les dents. Aujourd'hui, rien que le fait d'être sur la ligne de départ du marathon de Paris, c'est fabuleux". Depuis deux mois maintenant, le sportif court 40km par semaine. "L'enjeu est vraiment de montrer à tous les malades que même avec des difficultés monstrueuses et des embuches énormes, c'est possible de réussir", affirme-t-il encore.