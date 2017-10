Ariane Fornia, la fille d'Eric Besson, accuse un ancien ministre de Mitterrand d'agression sexuelle

Elle écrit sous le pseudo de Ariane Fornia, mais son vrai nom est Alexandra Besson. Elle est la fille de l'ancien ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire Eric Besson et, mercredi 18 octobre, elle a ajouté sa voix à celle des autres femmes qui évoquent les agressions sexuelles, le harcèlement et les viols dont elles ont été victimes. Ariane Fornia raconte, dans un billet de blog, trois histoires. Elle décrit d'abord comment, à l'âge de treize ans, son copain de l'époque insiste pour qu'ils couchent ensemble alors qu'elle n'en a pas envie, qu'elle dit "non" et préférerait qu'ils "gardent leurs vêtements". Elle raconte ensuite comment, à dix-neuf ans, dans le métro, après que son chemisier a craqué au niveau de sa poitrine, un homme s'approche d'elle et la colle, le sexe en érection.





Enfin, elle dévoile dans son blog comment, à l'Opéra, un "ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré par l'Ordre national du mérite et de plusieurs Ordres européens" prend place à côté d'elle. Et l'agresse sexuellement, à plusieurs reprises. "