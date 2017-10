Un service national universel obligatoire d'un mois testé en 2019 ?

Ce service serait l'occasion, selon les souhaits de la secrétaire d'Etat, de "former des jeunes qui soient protecteurs du pays". Ils pourraient y apprendre "les gestes qui sauvent, la conduite à tenir en cas de cataclysme, d'attentats, d'état de guerre" notamment.





Tel qu'il a été présenté pendant la campagne, ce service doit durer un mois. Il s'adressera aux jeunes femmes et hommes aptes de toute une classe d'âge et intervenir dans les trois ans suivant leur dix-huitième anniversaire. Il sera encadré par les armées et la gendarmerie nationale afin de "renforcer le lien entre la nation et ceux qui la protègent, pour renforcer la cohésion républicaine et développer un esprit commun de défense". Il sera obligatoire mais les objecteurs de conscience refusant le maniement des armes pourront toutefois s'y soustraire.