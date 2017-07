NAVIGATION - Après un trajet de plusieurs jours au départ de Saint-Nazaire, le Queen Mary 2 est arrivé ce samedi à New York, plus précisément à 5h du matin à Manhattan. Un moment d’émotion au lever du soleil avec la statue de la liberté à vue. Le 2e paquebot du monde a remporté sa course transatlantique face aux trimarans qui arriveront lundi.