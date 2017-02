Un skieur passe la nuit accroché à un arbre et s’en sort sain et sauf : "Je n'ai plus bougé et j'ai crié"

"Dans une grande descente, j’ai fait une chute de 50 mètres et impossible de rejoindre la piste", raconte le rescapé Mathias Deymans sur France 3. Ce jeune homme de 22 ans s’est fait une belle frayeur. Il a passé la nuit dans un secteur hors-piste de la station d'Artouste, accroché à un arbre pour éviter de tomber plus bas. "Je n’ai plus bougé, j’ai crié, crié jusqu’à ce qu’on vienne".





A Pau, son colocataire, inquiet de ne pas le voir revenir, avait signalé sa disparition la veille, vers 22 heures. Près d’une vingtaine de secouristes ont été mobilisés pour les recherches. "J’ai gardé mon calme en me disant que quelqu’un allait forcément venir", témoigne Mathias, visiblement encore choqué.





"J’ai commencé à voir un hélicoptère tourner, tourner (…) Je me suis dit ‘ils ne me voient pas’". Légèrement blessé à la hanche et hospitalisé jusqu'à ce mardi matin, l’homme a été repéré par un hélicoptère de la sécurité civile mardi matin, grâce, entre autres, à la veste orange qu’il portait à ce moment-là. Comme quoi, les couleurs flashy des combis de ski ne servent pas qu'à flatter le mauvais goût.