Viry-Châtillon : Gérard Collomb en visite nocturne chez les policiers

Le premier flic de France s'était rendu plus tôt au commissariat de Juvisy-sur-Orge afin de rencontrer des collègues du policier blessé. Après avoir abordé leur engagement après le drame, Gérard Collomb a souhaité leur rendre hommage. "C'est un bel exemple de courage et de dignité et je crois que tous nos concitoyens devraient remercier les policiers, les CRS et les gendarmes qui veillent sur leur sécurité", a ainsi affirmé le ministre qui était accompagné pour l'occasion du Directeur général de la police nationale (DGPN) Eric Morvan et de la préfète du département Josiane Chevalier.

Depuis l'attaque, 17 jeunes, âgés de 16 à 21 ans à l'époque, ont été mis en examen pour "tentatives de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique". Douze d'entre eux sont toujours en détention. L'agression avait eu un immense retentissement et déclenché une fronde inédite et spontanée de policiers, organisée grâce aux réseaux sociaux et sans les syndicats, pendant quatre mois. Lors de manifestations régulières malgré leur interdiction, principalement à Paris mais aussi en province, les manifestants avaient dénoncé notamment le "laxisme" de la justice, des effectifs constamment sous tension, un régime de légitime défense mal adapté ou du matériel obsolète.